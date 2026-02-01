Festival Contes et légendes Lille
Festival Contes et légendes Lille samedi 14 février 2026.
Festival Contes et légendes
11 rue de l’asie Lille Nord
Début : 2026-02-14 16:00:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
2026-02-14
**25e édition du festival Contes et légendes**
La forêt est en émoi ! Tous les habitants sont très inquiets l’hiver qui s’annonce sera très rigoureux.
Les animaux vont tous essayer de trouver des solutions pour le supporter, en prenant exemple sur Mère-Grand qui a affronté les plus terribles hivers dans sa jeunesse.
11 rue de l’asie Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 53 07 62
English :
**25th edition of Contes et légendes** festival
The forest is in turmoil! All the inhabitants are very worried: the coming winter is going to be very harsh.
The animals will all be trying to find ways of coping with it, taking their cue from Mother-Grand, who faced the most terrible winters in her youth.
