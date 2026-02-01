Festival Contes et légendes

205 bis rue Faubourg de Roubaix Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 15:30:00

Date(s) :

2026-02-14

**25e édition du festival Contes et légendes**

En ce jour de la Saint Valentin, venez découvrir des histoires, des mots doux en partenariat avec le Festival de Marcq-en-Baroeul.

* de 15h à 15h30 pour les 3 à 6 ans

* de 16h à 16h30 pour les 7-10 ans

Vos bibliothécaires préparents une sélection de contes, à emprunter sans modération !

**25e édition du festival Contes et légendes**

En ce jour de la Saint Valentin, venez découvrir des histoires, des mots doux en partenariat avec le Festival de Marcq-en-Baroeul.

* de 15h à 15h30 pour les 3 à 6 ans

* de 16h à 16h30 pour les 7-10 ans

Vos bibliothécaires préparents une sélection de contes, à emprunter sans modération ! .

205 bis rue Faubourg de Roubaix Lille 59110 Nord Hauts-de-France +33 3 20 12 53 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

**25th edition of the Contes et légendes festival** (Tales and Legends)

This Valentine’s Day, come and discover stories and sweet words in partnership with the Marcq-en-Baroeul Festival.

* 3 pm to 3:30 pm for ages 3 to 6

* from 4pm to 4:30pm for 7-10 year olds

Your librarians will be preparing a selection of stories for you to borrow without moderation!

L’événement Festival Contes et légendes Lille a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme