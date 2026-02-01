Festival Contes et légendes Lille
Festival Contes et légendes Lille samedi 14 février 2026.
Festival Contes et légendes
205 bis rue Faubourg de Roubaix Lille Nord
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 15:30:00
2026-02-14
**25e édition du festival Contes et légendes**
En ce jour de la Saint Valentin, venez découvrir des histoires, des mots doux en partenariat avec le Festival de Marcq-en-Baroeul.
* de 15h à 15h30 pour les 3 à 6 ans
* de 16h à 16h30 pour les 7-10 ans
Vos bibliothécaires préparents une sélection de contes, à emprunter sans modération !
205 bis rue Faubourg de Roubaix Lille 59110 Nord Hauts-de-France +33 3 20 12 53 90
English :
**25th edition of the Contes et légendes festival** (Tales and Legends)
This Valentine’s Day, come and discover stories and sweet words in partnership with the Marcq-en-Baroeul Festival.
* 3 pm to 3:30 pm for ages 3 to 6
* from 4pm to 4:30pm for 7-10 year olds
Your librarians will be preparing a selection of stories for you to borrow without moderation!
