Festival Contes et Rencontres 2025 Carole Joffrin Saint-Pantaléon-les-Vignes vendredi 5 décembre 2025.
Château d’Urdy Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres , nous recevons Carole Joffrin pour son spectacle Sang Dessus Dessous .
Château d’Urdy Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
As part of the 37th Festival Contes et Rencontres , we welcome Carole Joffrin for her show Sang Dessus Dessous .
German :
Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festival Contes et Rencontres empfangen wir Carole Joffrin für ihr Stück Sang Dessus Dessous .
Italiano :
Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres , accogliamo Carole Joffrin con il suo spettacolo Sang Dessus Dessous .
Espanol :
En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres , damos la bienvenida a Carole Joffrin con su espectáculo Sang Dessus Dessous .
