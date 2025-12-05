Festival Contes et Rencontres 2025 Carole Joffrin Saint-Pantaléon-les-Vignes

Festival Contes et Rencontres 2025 Carole Joffrin

Château d’Urdy Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres , nous recevons Carole Joffrin pour son spectacle Sang Dessus Dessous .

Château d’Urdy Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contesetrencontres.nyons@gmail.com

English :

As part of the 37th Festival Contes et Rencontres , we welcome Carole Joffrin for her show Sang Dessus Dessous .

German :

Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festival Contes et Rencontres empfangen wir Carole Joffrin für ihr Stück Sang Dessus Dessous .

Italiano :

Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres , accogliamo Carole Joffrin con il suo spettacolo Sang Dessus Dessous .

Espanol :

En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres , damos la bienvenida a Carole Joffrin con su espectáculo Sang Dessus Dessous .

