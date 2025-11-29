Festival Contes et Rencontres 2025 Florence Férin Médiathèque Départementale de la Drôme Nyons

Festival Contes et Rencontres 2025 Florence Férin

Médiathèque Départementale de la Drôme 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Florence Férin pour son spectacle Tiga

.

Médiathèque Départementale de la Drôme 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com

English :

As part of the 37th Contes et Rencontres Festival, we welcome Florence Férin for her show Tiga

German :

Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festivals Contes et Rencontres empfangen wir Florence Férin für ihr Stück Tiga

Italiano :

Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres, diamo il benvenuto a Florence Férin per il suo spettacolo Tiga

Espanol :

En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres, recibimos a Florence Férin con su espectáculo Tiga

L’événement Festival Contes et Rencontres 2025 Florence Férin Nyons a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale