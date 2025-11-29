Festival Contes et Rencontres 2025 Florence Férin Médiathèque Départementale de la Drôme Nyons
Médiathèque Départementale de la Drôme 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Florence Férin pour son spectacle Tiga
Médiathèque Départementale de la Drôme 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
As part of the 37th Contes et Rencontres Festival, we welcome Florence Férin for her show Tiga
German :
Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festivals Contes et Rencontres empfangen wir Florence Férin für ihr Stück Tiga
Italiano :
Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres, diamo il benvenuto a Florence Férin per il suo spettacolo Tiga
Espanol :
En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres, recibimos a Florence Férin con su espectáculo Tiga
