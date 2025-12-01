Festival Contes et Rencontres 2025 La montée aux moutons Saint-May
Festival Contes et Rencontres 2025 La montée aux moutons
Au pont Saint-May Drôme
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Randonnée, pique-nique et scène ouverte
Au pont Saint-May 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
Hiking, picnics and open stage
German :
Wanderung, Picknick und offene Bühne
Italiano :
Passeggiata, picnic e palco aperto
Espanol :
Paseo, picnic y escenario abierto
