Festival Contes et Rencontres 2025 Luca Marchesini Vinsobres

Salle des fêtes Vinsobres Drôme
Début : 2025-12-06 20:30:00
2025-12-06
Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Luca Marchesini pour son spectacle La Risotto Experience
.
Salle des fêtes Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
As part of the 37th Contes et Rencontres Festival, we welcome Luca Marchesini for his show La Risotto Experience
German :
Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festivals Contes et Rencontres empfangen wir Luca Marchesini für seine Aufführung La Risotto Experience
Italiano :
Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres, diamo il benvenuto a Luca Marchesini per il suo spettacolo La Risotto Experience
Espanol :
En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres, damos la bienvenida a Luca Marchesini con su espectáculo La Risotto Experience
