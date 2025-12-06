Festival Contes et Rencontres 2025 Luca Marchesini Vinsobres

Festival Contes et Rencontres 2025 Luca Marchesini

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Luca Marchesini pour son spectacle La Risotto Experience

Salle des fêtes Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com

English :

As part of the 37th Contes et Rencontres Festival, we welcome Luca Marchesini for his show La Risotto Experience

German :

Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festivals Contes et Rencontres empfangen wir Luca Marchesini für seine Aufführung La Risotto Experience

Italiano :

Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres, diamo il benvenuto a Luca Marchesini per il suo spettacolo La Risotto Experience

Espanol :

En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres, damos la bienvenida a Luca Marchesini con su espectáculo La Risotto Experience

