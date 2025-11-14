Festival Contes et Rencontres 2025 Nyons
Festival Contes et Rencontres 2025
Nyons Drôme
Début : 2025-11-14
fin : 2025-12-14
2025-11-14
37ème édition avec une très belle programmation de conteurs et conteuses que nous avons la joie d’accueillir.
A bientôt en Baronnies, entre le 14 novembre et le 14 décembre, pour 4 WE enchantés de mille et unes histoires.
Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
37th edition, with a great line-up of storytellers we’re delighted to welcome.
See you soon in the Baronnies, between November 14 and December 14, for 4 WE enchanted by a thousand and one stories.
German :
37. Ausgabe mit einem sehr schönen Programm von Erzählern und Erzählerinnen, die wir mit Freude begrüßen dürfen.
Bis bald in den Baronnies, zwischen dem 14. November und dem 14. Dezember, für 4 WE, die von tausend und einer Geschichte verzaubert werden.
Italiano :
la 37ª edizione del Festival ha una grande schiera di narratori che siamo lieti di accogliere.
Ci vediamo presto nelle Baronnies, tra il 14 novembre e il 14 dicembre, per 4 incantevoli weekend di mille e una storia.
Espanol :
la 37ª edición del Festival cuenta con un gran cartel de narradores a los que estamos encantados de acoger.
Nos vemos pronto en las Baronnies, entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre, para 4 fines de semana encantadores de mil y una historias.
