Festival Contes et Rencontres 2025

Nyons Drôme

Début : 2025-11-14

fin : 2025-12-14

2025-11-14

37ème édition avec une très belle programmation de conteurs et conteuses que nous avons la joie d’accueillir.

A bientôt en Baronnies, entre le 14 novembre et le 14 décembre, pour 4 WE enchantés de mille et unes histoires.

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com

English :

37th edition, with a great line-up of storytellers we’re delighted to welcome.

See you soon in the Baronnies, between November 14 and December 14, for 4 WE enchanted by a thousand and one stories.

German :

37. Ausgabe mit einem sehr schönen Programm von Erzählern und Erzählerinnen, die wir mit Freude begrüßen dürfen.

Bis bald in den Baronnies, zwischen dem 14. November und dem 14. Dezember, für 4 WE, die von tausend und einer Geschichte verzaubert werden.

Italiano :

la 37ª edizione del Festival ha una grande schiera di narratori che siamo lieti di accogliere.

Ci vediamo presto nelle Baronnies, tra il 14 novembre e il 14 dicembre, per 4 incantevoli weekend di mille e una storia.

Espanol :

la 37ª edición del Festival cuenta con un gran cartel de narradores a los que estamos encantados de acoger.

Nos vemos pronto en las Baronnies, entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre, para 4 fines de semana encantadores de mil y una historias.

