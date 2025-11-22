Festival Contes et Rencontres 2025 Salon du livre Promenade de la Digue Nyons

Festival Contes et Rencontres 2025 Salon du livre

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

2025-11-22

Le salon du livre, c’est le point de rencontre entre l’oralité, qui est notre grande affaire et l’écrit qui permet de garder trace des moments vécus et des histoires entendues.

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com

English :

The book fair is the meeting point between the oral tradition, which is our main business, and the written word, which enables us to keep track of the moments we have lived and the stories we have heard.

German :

Die Buchmesse ist der Treffpunkt zwischen der Mündlichkeit, die unser großes Geschäft ist, und dem geschriebenen Wort, das es ermöglicht, die erlebten Momente und die gehörten Geschichten festzuhalten.

Italiano :

La fiera del libro è il punto d’incontro tra la tradizione orale, che è la nostra attività principale, e la parola scritta, che ci permette di tenere traccia dei momenti che abbiamo vissuto e delle storie che abbiamo ascoltato.

Espanol :

La Feria del Libro es el punto de encuentro entre la tradición oral, que es nuestra actividad principal, y la palabra escrita, que nos permite conservar el rastro de los momentos vividos y las historias escuchadas.

