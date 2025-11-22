Festival Contes et Rencontres 2025 Sophie Decaunes Promenade de la Digue Nyons

Festival Contes et Rencontres 2025 Sophie Decaunes

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Sophie Decaunes pour son spectacle Oser… une folle histoire d’amour .

.

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com

English :

As part of the 37th Contes et Rencontres Festival, we welcome Sophie Decaunes for her show Oser… une folle histoire d’amour .

German :

Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festivals Contes et Rencontres empfangen wir Sophie Decaunes für ihr Stück Oser… une folle histoire d’amour (Oser… eine verrückte Liebesgeschichte).

Italiano :

Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres, accogliamo Sophie Decaunes con il suo spettacolo Oser… une folle histoire d’amour .

Espanol :

En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres, recibimos a Sophie Decaunes con su espectáculo Oser… une folle histoire d’amour .

