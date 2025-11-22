Festival Contes et Rencontres 2025 Sophie Decaunes Promenade de la Digue Nyons
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme
Début : 2025-11-22 10:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Sophie Decaunes pour son spectacle Les Cadeaux de la Vie .
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
As part of the 37th Contes et Rencontres Festival, we welcome Sophie Decaunes for her show Les Cadeaux de la Vie .
German :
Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festivals Contes et Rencontres empfangen wir Sophie Decaunes für ihr Stück Les Cadeaux de la Vie (Die Geschenke des Lebens).
Italiano :
Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres, accogliamo Sophie Decaunes con il suo spettacolo Les Cadeaux de la Vie .
Espanol :
En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres, recibimos a Sophie Decaunes con su espectáculo Les Cadeaux de la Vie .
