Festival Contes et Rencontres 2025 Vincent Gougeat l’Auberge Le Moulin du Château Villeperdrix

Festival Contes et Rencontres 2025 Vincent Gougeat

l’Auberge Le Moulin du Château 35, rue du Tricot Villeperdrix Drôme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif réduit

billet tarif réduit à 9 euros et le dîner à 21 euros (menu unique, boisson incluse)

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Vincent Gougeat pour son spectacle La puce

English :

As part of the 37th Contes et Rencontres Festival, we welcome Vincent Gougeat for his show La puce

German :

Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festivals Contes et Rencontres empfangen wir Vincent Gougeat für sein Stück La puce

Italiano :

Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres, diamo il benvenuto a Vincent Gougeat per il suo spettacolo La puce

Espanol :

En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres, recibimos a Vincent Gougeat con su espectáculo La puce

L’événement Festival Contes et Rencontres 2025 Vincent Gougeat Villeperdrix a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale