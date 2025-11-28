Festival Contes et Rencontres 2025 Vincent Gougeat l’Auberge Le Moulin du Château Villeperdrix
Festival Contes et Rencontres 2025 Vincent Gougeat
l’Auberge Le Moulin du Château 35, rue du Tricot Villeperdrix Drôme
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif réduit
billet tarif réduit à 9 euros et le dîner à 21 euros (menu unique, boisson incluse)
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Vincent Gougeat pour son spectacle La puce
l’Auberge Le Moulin du Château 35, rue du Tricot Villeperdrix 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
As part of the 37th Contes et Rencontres Festival, we welcome Vincent Gougeat for his show La puce
German :
Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festivals Contes et Rencontres empfangen wir Vincent Gougeat für sein Stück La puce
Italiano :
Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres, diamo il benvenuto a Vincent Gougeat per il suo spettacolo La puce
Espanol :
En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres, recibimos a Vincent Gougeat con su espectáculo La puce
