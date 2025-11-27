Festival Contes et Rencontres 2025 Yves Durand Arpavon

Festival Contes et Rencontres 2025 Yves Durand

Chez l’habitant Arpavon Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Yves Durand pour son spectacle Contes d’Oc pour ici et ailleurs .

.

Chez l’habitant Arpavon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com

English :

As part of the 37th Contes et Rencontres Festival, we welcome Yves Durand for his show Contes d’Oc pour ici et ailleurs .

German :

Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festivals Contes et Rencontres empfangen wir Yves Durand für seine Aufführung Contes d’Oc pour ici et ailleurs .

Italiano :

Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres, accogliamo Yves Durand con il suo spettacolo Contes d’Oc pour ici et ailleurs .

Espanol :

En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres, recibimos a Yves Durand con su espectáculo Contes d’Oc pour ici et ailleurs .

