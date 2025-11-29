Festival Contes et Rencontres 2025 Yves Durand Aubres

Festival Contes et Rencontres 2025 Yves Durand

Salle des fêtes Aubres Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Yves Durand pour son spectacle Lo rei de las agraulas .

Salle des fêtes Aubres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com

English :

As part of the 37th Contes et Rencontres Festival, we welcome Yves Durand for his show Lo rei de las agraulas .

German :

Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festivals Contes et Rencontres empfangen wir Yves Durand für seine Aufführung Lo rei de las agraulas .

Italiano :

Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres, accogliamo Yves Durand con il suo spettacolo Lo rei de las agraulas .

Espanol :

En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres, recibimos a Yves Durand con su espectáculo Lo rei de las agraulas .

