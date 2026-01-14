FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2026 AOTEAROA, TERRE DES MAORIS

Saint-Germain-du-Teil Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Aotearoa, Terre des Maoris.

Durée 1h, tout public dès 7 ans

Verre de l’amitié offert après le spectacle .

Réservation au 06 83 03 17 53

Spectacle co-accueilli par le Foyer Rural de St Germain du Teil.

Aotearoa, Terre des Maoris.

Poussés par les vents, guidés par les étoiles, les Maoris ont traversé le Grand océan pour atteindre l’île Ao Tea Roa, Le pays du long nuage blanc , la Nouvelle-Zélande.

Entrez dans les légendes de ce peuple de geurriers, où l’on conte les amours du ciel et de la terre, l’origine du tatouage ainsi que la légende du guerrier qui dansa le Haka Ka Mate. De Tahiti aux îles marquises en passant par l’île de Pâques, Céline Ripoll est une chercheuse d’histoires, mieux, une globetrotteuse qui nous ouvre les portes des cultures Océaniennes encore trop souvent méconnues

Céline Ripoll découvre l’art du conte en 2002. Depuis, elle puisse sa parole dans l’expérience vécue Voyage en Polynésie, collectage auprès des anciens, implantation de plus de 10 ans sur l’île de Pâques.

Collaboratrice du musée du Quai Branly pendant 13ans, elle se définit comme une ethnologie poétique , mêlant récit, chant et danse pour donner voix aux peuples du Pacifique Les histoires que je raconte sont celles qui viennent faire résonner les cordes de mon être .

Elle dit ces récits comme on honore un héritage avec ferveur, respect et jubilation. Actuellement, elle développe également de nouveaux projets, autour d’une parole intime, entre légende et réalité, guidée par le conteur Yannick Jaulin.

Durée 1h, tout public dès 7 ans

Verre de l’amitié offert après le spectacle .

Réservation au 06 83 03 17 53

Spectacle co-accueilli par le Foyer Rural de St Germain du Teil .

Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 6 83 03 17 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aotearoa, Land of the Maoris.

Duration: 1h, for all ages 7 and up

Glass of friendship offered after the show.

Reservations: 06 83 03 17 53

Show co-hosted by Foyer Rural de St Germain du Teil.

L’événement FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2026 AOTEAROA, TERRE DES MAORIS Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-01-14 par Conseil Départemental