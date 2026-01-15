FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2026 ARRÊTE (PAS) TON CIRQUE

Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Arrête (pas) ton cirque

Gwladys Batta

Bibliothèque municipale à 17h30

Collation offerte après le spectacle

Réservation par téléphone au 06 75 63 28 84

Spectacle co-accueilli par le Foyer Rural du Bruel d’Esclanèdes

Arrête (pas) ton cirque

Gwladys Batta

Un conte de fée sur la piste aux étoiles d’Arlette… Arlette travaille au cirque, elle est femme de ménage. Mais son grand rêve c’est de briller sur la piste avec les artistes. Alors elle regarde les jongleurs, dompteurs, magiciens, écoute leurs histoires, s’essaie même à toutes les pirouettes…mais chaque numéro s’achève en joyeuse maladresse ! Ne serait-ce pas clown sa vraie destinée…?

Gwladys Batta se forme à l’art du clown et se spécialise dans la pratique en établissement de soins avant de passer par hasard en territoire légendaire de Vassivière… Voilà que le conte s’invite dans l’aventure !

En 2018, elle rejoint la Compagnie Courtoujours avec laquelle elle se lance dans des créations contées personnelles et anime des ateliers dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Gwladys cueille, tisse, transmet des contes traditionnels et des récits d’humains. Les histoires comme matière à vivre, à penser, à rire, à panser, à relire. Des histoires qu’elle sème dans les bibliothèques, les cafés, les hôpitaux, ici, là ou là-bas…

Bibliothèque municipale à 17h30

Collation offerte après le spectacle

Réservation par téléphone au 06 75 63 28 84

Spectacle co-accueilli par le Foyer Rural du Bruel d’Esclanèdes .

Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 49 23 93 frchanac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stop (not) your circus

Gwladys Batta

Bibliothèque municipale at 5:30pm

Snack offered after the show

Book by phone 06 75 63 28 84

Show co-hosted by Foyer Rural du Bruel d’Esclanèdes

L’événement FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2026 ARRÊTE (PAS) TON CIRQUE Chanac a été mis à jour le 2026-01-15 par Conseil Départemental