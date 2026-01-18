FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2026 ELLE S’APPELLE ROSE Esclanèdes

FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2026 ELLE S’APPELLE ROSE

Le Bruel Esclanèdes Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Elle s’appelle Rose

Gwladys Batta

Tout public dès 10 ans

Durée 1h30

Boissons et gâteaux maison offerts après le spectacle

Réservation par téléphone au 06 07 17 06 73

Spectacle co-accueilli par le Foyer Rural du Bruel d’Esclanèdes

Elle s’appelle Rose

Gwladys Batta

Tout public dès 10 ans

Durée 1h30

Une fable douce amère au pays des peaux ridées.

Rose a un certain âge, voire un âge certain, qui l’amène maintenant à habiter à la Villa des Tilleuls avec d’autres camarades aussi ridés qu’elle. Un gros gras ver s’est installé dans son ciboulot et depuis on dit que Rose n’a plus toute sa tête .

Mais elle n’a pas dit son dernier mot pour autant ! Rose scrute le quotidien à la Villa, et parfois aussi, elle s’échappe dans l’autre monde…

Entre fiction et réalité, un regard drôle et sensible sur le grand âge, ses turpitudes et ses jolies facéties.

Gwladys Batta se forme à l’art du clown et se spécialise dans la pratique en établissement de soins avant de passer par hasard en territoire légendaire de Vassivière… Voilà que le conte s’invite dans l’aventure !

En 2018, elle rejoint la Compagnie Courtoujours avec laquelle elle se lance dans des créations contées personnelles et anime des ateliers dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Gwladys cueille, tisse, transmet des contes traditionnels et des récits d’humains. Les histoires comme matière à vivre, à penser, à rire, à panser, à relire. Des histoires qu’elle sème dans les bibliothèques, les cafés, les hôpitaux, ici, là ou là-bas…

Boissons et gâteaux maison offerts après le spectacle

Réservation par téléphone au 06 07 17 06 73

Spectacle co-accueilli par le Foyer Rural du Bruel d’Esclanèdes .

Le Bruel Esclanèdes 48230 Lozère Occitanie +33 6 07 17 06 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Her name is Rose

Gwladys Batta

For all ages 10 and up

Running time: 1h30

Drinks and home-made cakes offered after the show

Reservations by phone 06 07 17 06 73

Show co-hosted by Foyer Rural du Bruel d’Esclanèdes

L’événement FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2026 ELLE S’APPELLE ROSE Esclanèdes a été mis à jour le 2026-01-15 par Conseil Départemental