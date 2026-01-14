FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2026 LA LUMIÈRE DU MONT FUJI

La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 20:00:00

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

La lumière du Mont Fuji

Pascal Mitsuru Guéran

Durée 1h

Tout public à partir de 10 ans

Verre de l’amitié et collation offerte après le spectacle

Réservation au 06 87 76 83 36

Spectacle co-accueilli par le Foyer Rural de La Canourgue en partenariat avec l’Association Les amis de la bibliothèque Céleste Albaret

Par delà les océans, traversant les siècles, le Mont Fuji contemple avec un air presque immuable le pays qui s’étend à ses pieds. Là, dans une belle lumière, le volcan semble baigner dans une douce quiétude. Mais parfois se lèvent les brumes qui, peu à peu, font disparaître le célèbre volcan derrière un rideau de mystère. Alors arrivent des personnages étranges qui nous entraînent à leur suite dans un univers troublant. Heureusement, il y a toujours quelques maîtres Zen malicieux pour relativiser les choses… Une plongée dans les contes traditionnels du Japon et de la Chine ainsi que dans les histoires réadaptées à partir de contes Zen.

Né d’un père belge et d’une mère japonaise, Pascal Mitsuru Guéran est profondément inspiré par les traditions japonaises et la philosophie Zen. Formé aux arts de la parole au conservatoire de Bruxelles, puis au théâtre, il débute comme comédien. Une rencontre en 1995 avec le conteur Jean-Pierre Chabrol l’oriente définitivement vers l’art du conte, qu’il approfondit auprès des maîtres tels que Michel Hindenoch, Jihad Darwiche, Lucien Gourong et Judith Poirier. Depuis 2005, il parcourt le monde avec ses spectacles. Son répertoire allie contes traditionnels japonais instruments, origamis, marionnettes et récits contemporains. Il transmet également sa passion à travers des formations sur la parole contée et des conférences sur le Zen, la culture japonaise et le récit.

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 49 23 93

English :

The light of Mount Fuji

Pascal Mitsuru Guéran

Running time: 1 hour

For all audiences aged 10 and over

Glass of friendship and snack offered after the show

Book on 06 87 76 83 36

Show co-hosted by the Foyer Rural de La Canourgue in partnership with the Association Les amis de la bibliothèque Céleste Albaret

