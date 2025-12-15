FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2026 SOUS L’ARBRE À PALABRE Salle des fêtes Ventalon en Cévennes

FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2026 SOUS L’ARBRE À PALABRE

Venez assister au spectacle Sous l’arbre à palabre à la salle des fêtes au lieu-dit le Temple. Durée 1h | Tout public dès 7 ans. Soumaïla vous invite pour un petit voyage au cœur du Burkina Faso, autour des contes une oralité qui fait se côtoyer proverbes, chants et contes traditionnels.

Soupe offerte suivie de vos desserts partagés après le spectacle.

Le ciel a porté son plus beau boubou étoilé et son oeil, lune, est d’une rondeur complète et d’un éclat magique. Hommes, femmes et enfants se sont réunis à la place du village sous l’arbre à palabre. Tous attendent avec impatience le moment ou grand-père lancerait… Histoire ! L’arbre à palabre est un lieu traditionnel de rassemblement, à l’ombre duquel on s’exprime sur la vie en société, les problèmes du village, la politique. Soumaïla vous invite pour un petit voyage au coeur du Burkina Faso, autour des contes une oralité qui fait se côtoyer proverbes, chants et contes traditionnels.

Comédien, conteur et metteur en scène, SOUMAÏLA ZOUNGRANA est un artiste passionné qui, depuis son plus jeune âge, a été bercé par les légendes et les histoires transmises de génération en génération par les anciens. Au fil des années, il a su utiliser le conte comme un outil puissant pour le développement personnel et la transmission de valeurs culturelles. En alliant contes, proverbes et chants, Soumaïla crée des expériences immersives qui favorisent l’écoute et la réflexion. Par ses récits, il véhicule des messages de paix, de solidarité et de résilience, contribuant ainsi à bâtir des ponts intergénérationnels et interculturels. Fort de sa passion pour le conte, Soumaïla continue de s’investir dans des projets qui unissent les individus autour de la magie des histoires, créant un espace où chacun peut s’exprimer et grandir ensemble

Soupe et verre de l’amitié offerts après le spectacle

Réservations par téléphone 06 25 37 58 10

Spectacle co-accueilli avec le Foyer Rural Regain .

Salle des fêtes Le Temple Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 6 25 37 58 10

Come and see the show Sous l?arbre à palabre (Under the palaver tree) at the village hall in le Temple. Duration: 1h | All ages 7 and up. Soumaïla invites you on a short journey to the heart of Burkina Faso, through the medium of storytelling: an oral tradition that combines proverbs, songs and traditional tales.

Complimentary soup followed by shared desserts after the show.

