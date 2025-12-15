FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2026 TUES MAIS TÊTUES Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère

FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES 2026 TUES MAIS TÊTUES

Cécile raconte Agnodice, Chéryl, Marthe… pour sortir de l’anonymat ces femmes aux destins singuliers et rendre femmage à toutes celles qui ont osé, malgré les interdits.

Dans le cadre du festival contes et rencontres 2026, venez assister au spectacle Tues mais têtues Récits de celles qui ont osé à l’atelier de Mario à Finiels. Durée 1h | Tout public dès 12 ans

Grandes absentes de nos livres d’histoires, qu’elles soient sportives, scientifiques, politiques ou artistes… nombreuses sont les femmes aux parcours exceptionnels et pourtant inconnues oubliées, effacées, invisibilisées, comme si elles n’avaient jamais existé ! Taire, c’est oublier. Nommer, c’est faire exister. Alors, Cécile raconte Agnodice, Chéryl Bridges et Marthe Gautier pour sortir de l’anonymat ces femmes aux destins singuliers et rendre femmage à toutes celles qui ont osé, malgré les interdits, cueillir le fruit de la connaissance et du savoir pour elles-mêmes, pour leurs sœurs ou pour le bien de tous. Que l’histoire de ces femmes têtues ne soit pas tue ! pour dire aux filles et aux garçons d’aujourd’hui que demain peut se vivre et s’écrire autrement, à condition de n’oublier personne.

D’un récit à l’autre…

CÉCILE PÉRUS, diplômée d’une licence en psychologie cognitive, développe un amour profond pour la littérature jeunesse, qu’elle considère comme une porte d’entrée vers la culture, lorsqu’elle travaille en école

maternelle.

Sa gourmandise des mots l’amène naturellement vers l’art du récit elle se forme auprès de conteurs reconnus (Rachid Bouali, Simon Gauthier…) et participe à des scènes ouvertes. Elle enrichit sa pratique artistique par le théâtre, le chant, la musique et des collaborations avec des compagnies lilloises.

Soupe offerte suivie de vos desserts partagés après le spectacle.

Spectacle co-accueilli avec le Foyer Rural Passe Montagne du Pont de Montvert .

Finiels Atelier de Mario Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie passemontagne48@gmail.com

English :

Come and see the show Tues mais têtues Récits de celles qui ont osé by Cécile Pérus. Running time: 1h | For all audiences aged 12 and over.

Cécile recounts the stories of Agnodice, Chéryl, Marthe… to bring out the anonymity of these women with singular destinies, and pay femmage to all those who dared, despite the forbidden.

Complimentary soup followed by shared desserts after the show.

