Festival Contes et Rencontres Spectacle de Florence Férin La Motte-Chalancon
Salle Stéphane Perrin La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Florence Férin pour son spectacle Marcelle .
Salle Stéphane Perrin La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
As part of the 37th Contes et Rencontres Festival, we welcome Florence Férin for her show Marcelle .
German :
Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festivals Contes et Rencontres empfangen wir Florence Férin für ihr Stück Marcelle .
Italiano :
Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres, diamo il benvenuto a Florence Férin per il suo spettacolo Marcelle .
Espanol :
En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres, recibimos a Florence Férin para su espectáculo Marcelle .
