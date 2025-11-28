Festival Contes et Rencontres Spectacle de Florence Férin La Motte-Chalancon

Festival Contes et Rencontres Spectacle de Florence Férin

Salle Stéphane Perrin La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival Contes et Rencontres nous recevons Florence Férin pour son spectacle Marcelle .

Salle Stéphane Perrin La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

As part of the 37th Contes et Rencontres Festival, we welcome Florence Férin for her show Marcelle .

German :

Im Rahmen der 37. Ausgabe des Festivals Contes et Rencontres empfangen wir Florence Férin für ihr Stück Marcelle .

Italiano :

Nell’ambito del 37° Festival Contes et Rencontres, diamo il benvenuto a Florence Férin per il suo spettacolo Marcelle .

Espanol :

En el marco del 37º Festival Contes et Rencontres, recibimos a Florence Férin para su espectáculo Marcelle .

