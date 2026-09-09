Festival contes givrés – Cabaret LIP Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier
jeudi 1 octobre 2026 · Espace Culturel Louis Aragon · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Festival contes givrés – Cabaret LIP
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01 21:10:00
Date(s) :
2026-10-01
Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté.
Compagnie L’oCCasion
Savoir-faire et générosité. Un noyau dur composé de six femmes aux parcours singuliers et riches qui travaillent au quotidien pour faire vivre ce bel outil associatif. Une occasion c’est fugace. C’est volatile. Il faut savoir l’attraper au vol et même lui courir un peu après. Ça permet de se mettre en jambes.
Faire étinceler le souvenir et l’espoir des luttes
Trois femmes traversent LIP, l’aventure ouvrière collective d’autogestion, en passant par des rouages qu’elles considèrent comme principaux : la confiance en soi et en l’autre, l’égalitarisme, l’émancipation de la femme et la force du collectif.
Le Cabaret LIP est construit comme une traversée personnelle d’une aventure ouvrière d’autogestion qui a eu lieu à Besançon, dans les années 70. Le titre est très clair : c’est un cabaret, qui mêle à la fois des passages dansés, chantés, et des scènes de théâtre aux styles variés. Pour sauver leur usine, les LIP ont décidé d’appliquer un fonctionnement autogestionnaire, c’est-à-dire sans patron. En découle leur fameux slogan : On fabrique, on vend, on se paye.
Tout public dès 10 ans. .
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20
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English : Festival contes givrés – Cabaret LIP
L’événement Festival contes givrés – Cabaret LIP Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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