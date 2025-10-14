Festival Contes Givrés Histoires invisibles. Le truculent exode rural des fantômes du Bengale Théâtre Les Arts Cluny

Festival Contes Givrés Histoires invisibles. Le truculent exode rural des fantômes du Bengale

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Début : 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14 21:00:00

2025-10-14

CIE GRAINE DE VIE ET ALLIANCE FRANÇAISE DE DHAKA

Marionnettes

Deux scientifiques étudient l’impact des fantômes du Bengale sur la folle circulation à Dacca, capitale du Bangladesh. Ils pensent maîtriser leur sujet quand, sans crier gare, leur sujet prend vie et les embarque de la mégalopole à la jungle des Sundarbans, la plus grande mangrove du monde, dans un périple

fantasmagorique qui les bouleversera. Né de la rencontre entre Laurie Cannac, marionnettiste, et une équipe artistique bangladaise, ce spectacle nous transporte, de fantaisies en frissons, dans un monde surréel d’un animisme revigorant, où les plus ancestrales croyances semblent n’avoir été perpétuées que pour répondre aux dilemmes les plus contemporains.

Dès 10 ans

Interprétation Md Farhad Ahmed et Laurie Cannac • Écriture, mise en scène Laurie Cannac • Décors marionnettes Laurie Cannac assistée de Swatee Bhadra • Création lumière Sébastien Choriol • Création son Chirls Chowdury, un morceau de musique originale de Srichty Sancharee et Aronno Anupom • Fixing Tanim Sadman, voix enregistrées de Swatee Bhadra, Diana Meriline, Farhad Ahmed et de Urmila Tamanna Ashrafee.

En complément du spectacle, une rencontre est organisée avec Swatee Bhadra le 13 octobre à 18h30 en salle Justice de paix. Renseignements 03 85 24 61 91.

En partenariat avec le Festival Contes Givrés, l’automnal et étonnant festival qui dégivre les méninges et les zygomatiques pour la 27e année en Bourgogne-Franche-Comté.

Une flopée d’artistes inspirants se joignent à l’association Antipodes pour nous questionner au travers de récits, contes et nouvelles à mille lieux des billevesées, calembredaines et autres boniments que l’on nous sert trop souvent. .

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

