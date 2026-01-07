Festival contes givrés – La calebasse à histoires Médiathèque, auditorium des Ateliers du jour Montceau-les-Mines
lundi 5 octobre 2026 · Médiathèque, auditorium des Ateliers du jour · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Festival contes givrés – La calebasse à histoires
Médiathèque, auditorium des Ateliers du jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 20:00:00
fin : 2026-10-05 22:00:00
Date(s) :
2026-10-05
Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté.
Innocent Yapi
Attié alsacien. Nourri au sein des veillées d’autrefois très animées chez les Attiés de Côte d’Ivoire, Innocent, monté sur ressorts, donne une part active à tous les participants. Une douce folie et une mise en abyme au service de la célébration de la rencontre, une joyeuse complicité avec le spectateur !
Le hasard inter-actif
Aucune veillée ne ressemble à une autre car chaque soirée se construit avec le public qui décide de sa durée, tire au sort parmi les cent contes, les trente poèmes et les vingt jokers que racontera le conteur. Le tout pimenté de proverbes à souhait.
Tout public dès 13 ans. .
Médiathèque, auditorium des Ateliers du jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 57 27 92
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English : Festival contes givrés – La calebasse à histoires
L’événement Festival contes givrés – La calebasse à histoires Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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