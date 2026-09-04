Informations pratiques

Lans

Festival Contes Givrés

Salle polyvalente Lans Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté.

Anne-Lise Vouaux

La part belle à la gestuelle. Sa partenaire de jeu est une corde, elle se fait droite, méandres, nœuds, elle incarne ses racines, les liens visibles et invisibles que l’on a avec les gens, les choses, le vivant. Le récit est émotion : l’immobile, le subtil, le dansant, l’explosif dans un tourbillon vocal entre narration, voix des personnages, paroles chantées.

Où les arbres nous emmènent vers les racines de notre être.

Un père déraciné et silencieux. Sa fille, Anouk, trouve dans le chêne du square un second foyer et elle devient férue de botanique. De temps en temps aussi elle fait ce songe dans lequel sa mère l’emmène vers un bouleau qui pleure. Alors, dès qu’elle en a l’âge, Anouk suit la piste de ce rêve et part vers les forêts du Nord canadien. L’aventure surgit et avec elle tout son lot d’étonnement, d’impuissance, de suspense, de fantastique et d’apaisement.

Aussi haut que nous nous élancions, c’est toujours de nos racines que nous puisons notre force (Wangari Maathai – La femme qui plante des millions d’arbres).

Tout public dès 10 ans. .

Salle polyvalente Lans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 50 36 87

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English : Festival Contes Givrés

L’événement Festival Contes Givrés Lans a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)