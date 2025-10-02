Festival Contes Givrés Le Banquet truculent Blanot

Festival Contes Givrés Le Banquet truculent Blanot jeudi 2 octobre 2025.

Festival Contes Givrés Le Banquet truculent

Café du Coing Blanot Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Spectacle-repas qui cuisine les inégalités mondiales.

La Truculente Compagnie a l’envie de partager la joie de se sentir toutes et tous acteurs, acteurs sur la scène et dans le monde. Avec une formation au commerce international, Mickaël Bodegart se tourne vers l’Éducation Populaire et part à travers le monde en tant que formateur dans les ONG. Riche de ces expériences qu’il souhaite partager, il devient clown d’intervention sociale .

Au menu des surprises pimentées, des témoignages sucrés-salés, de la géopolitique qui éveille les papilles. Une mise en situation à feux doux, des jeux collectifs pour saisir à point les enjeux du commerce des denrées alimentaires, des découvertes al dente des acteurs du commerce mondial.

Tout public à partir de 12 ans. Réservation indispensable. .

Café du Coing Blanot 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 27 16 77

English : Festival Contes Givrés Le Banquet truculent

German : Festival Contes Givrés Le Banquet truculent

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Contes Givrés Le Banquet truculent Blanot a été mis à jour le 2025-09-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)