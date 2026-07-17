Festival contes givrés – Le problème lapin ; Cartographie 7 L’arc scène nationale Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

Festival contes givrés – Le problème lapin ; Cartographie 7

L’arc scène nationale Espace François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 22 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 21:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté.

Compagnie Vertical Détour

Atlas de l’anthropocène. Frédéric Ferrer met en jeu des dramaturgies plurielles, relevant de l’écriture, de l’oralité et de l’image. Créées à partir de multiples sources documentaires : enquêtes de terrain, collaboration avec des laboratoires de recherche scientifique, rencontres avec les connaisseurs et praticiens des territoires investis…

Le développement du râble

Du clapier à l’élevage industriel, de l’espèce invasive ayant détruit de nombreux écosystèmes aux résistants de Kerguelen, de celui envoyé dans l’espace en 1959 par les Russes aux victimes du tueur en série des Côtes d’Armor, des peluches qui posent joyeusement sur les lits de nos enfants à celles que nous finirons par manger et boire au fur et à mesure qu’il pleut du plastique, les lapins ne cessent d’interroger les limites de notre monde. Parés de nombreux maux, ils seraient devenus l’un des signes de la mauvaise santé planétaire, le marqueur des processus d’appauvrissement et d’extinction du vivant, et in fine d’eux-mêmes ?

« Ou comment le lapin pose des questions vraiment très intéressantes pour comprendre tout un tas de choses du monde d’aujourd’hui. »

(Homo sapiens, l’écologie, le virus et la parenthèse)

Avant-spectacle

19 h : Quiz du lapin et autres animaux domestiques, par Patrice Notteghem, président de la Société d’Histoire Naturelle du Creusot.

Tout public dès 12 ans. .

L’arc scène nationale Espace François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 13 11

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English : Festival contes givrés – Le problème lapin ; Cartographie 7

L’événement Festival contes givrés – Le problème lapin ; Cartographie 7 Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)