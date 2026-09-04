Festival contes givrés – Le vieux qui lisait des romans d’amour Salle des fêtes Saint-Vallerin

Informations pratiques

Saint-Vallerin

Festival contes givrés – Le vieux qui lisait des romans d’amour

Salle des fêtes Le bourg Saint-Vallerin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 21:15:00

Date(s) :

2026-10-03

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté.

Compagnie Bardaf !

Grand écart de l’Alsace à la Guyane. Dès sa première vocation de cuisinier-éducateur-nature dans un village alsacien, Lénaïc Eberlin cherche, tâtonne, poursuit ses explorations sensibles : la préservation des lieux naturels et ses lectures le conduisent en Amazonie.

Raconter c’est résister ! Luis Sepúlveda

Cette histoire me colle à la peau. L’Amazonie, l’un des endroits au monde où je me sens le mieux. J’ai pisté et suis tombé nez à nez avec le Jaguar. J’ai vécu aux côtés des Amérindiens Teko & Wayãpi à l’instar de Sepúlveda et du héros du roman, Antonio José Bolivar, qui ont vécu auprès des Shuars. Lenaïc Eberlin.

À travers cette fiction inspirée de faits réels, Luis Sepúlveda témoigne de l’impact de la colonisation sur les populations amazoniennes. En 1992, Le vieux qui lisait des romans d’amour connaît un succès mondial et change la vie de l’auteur.

Mise en scène : Alberto García Sánchez.

Tout public dès 12 ans. .

Salle des fêtes Le bourg Saint-Vallerin 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 48 53 03

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English : Festival contes givrés – Le vieux qui lisait des romans d’amour

L’événement Festival contes givrés – Le vieux qui lisait des romans d’amour Saint-Vallerin a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)