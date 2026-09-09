Festival contes givrés – Les racines rouges Salle d’animation du Moulin des Roches Toulon-sur-Arroux

Informations pratiques

Toulon-sur-Arroux

Festival contes givrés – Les racines rouges

Salle d’animation du Moulin des Roches Rue du Moulin des Roches Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 21:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté.

Anne-Lise Vouaux. La part belle à la gestuelle. Sa partenaire de jeu est une corde, elle se fait droite, méandres, nœuds, elle incarne ses racines, les liens visibles et invisibles que l’on a avec les gens, les choses, le vivant. Le récit est émotion : l’immobile, le subtil, le dansant, l’explosif dans un tourbillon vocal entre narration, voix des personnages, paroles chantées.

Où les arbres nous emmènent vers les racines de notre être.

Un père déraciné et silencieux. Sa fille, Anouk, trouve dans le chêne du square un second foyer et elle devient férue de botanique. De temps en temps aussi elle fait ce songe dans lequel sa mère l’emmène vers un bouleau qui pleure. Alors, dès qu’elle en a l’âge, Anouk suit la piste de ce rêve et part vers les forêts du Nord canadien. L’aventure surgit et avec elle tout son lot d’étonnement, d’impuissance, de suspense, de fantastique et d’apaisement.

« Aussi haut que nous nous élancions, c’est toujours de nos racines que nous puisons notre force » (Wangari Maathai – La femme qui plante des millions d’arbres).

Tout public dès 10 ans. .

Salle d’animation du Moulin des Roches Rue du Moulin des Roches Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 56 36

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English : Festival contes givrés – Les racines rouges

L’événement Festival contes givrés – Les racines rouges Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)