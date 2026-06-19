Festival contes givrés – Pekâne Bibliothèque municipale Chagny

Informations pratiques

Chagny

Festival contes givrés – Pekâne

Bibliothèque municipale 18 Rue de la Boutière Chagny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 21:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté.

Thierno Diallo

Petit à petit l’oiseau fait son bonnet. Digne héritier de sa grand-mère, Rama Touré, femme de caractère du Waloo et de son père Mamadou Diallo, Thierno témoigne d’une voix vibrante et profonde, de l’Afrique, de son histoire, de son rêve de liberté. Avec une gouaille qui personnifie, assomme, trouble, emporte et désarçonne, Thierno Diallo nous offre la mesure de ces récits à la fois sobres et considérables qui sont toujours d’actualité.

L’épopée de Balla Dieri, vient de la communauté Toucouleur présente le long du fleuve Sénégal et traditionnellement tournée vers la pêche et l’agriculture. Or le fleuve baisse, beaucoup d’espèces de poissons ont disparu et la pêche fluviale ne peut plus être transmise à la jeunesse. Thierno se penche sur la difficulté d’être à la fois accueilli et rejeté. Il nous parle du poids de la société sur les choix individuels, du désir de changement des nouvelles générations, de l’amour qui s’affranchit des frontières…

Tout public dès 11 ans. .

Bibliothèque municipale 18 Rue de la Boutière Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 34 77

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English : Festival contes givrés – Pekâne

L’événement Festival contes givrés – Pekâne Chagny a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)