Festival contes givrés – Rencontre avec Innocent Yapi Librairie De deux choses lune Montceau-les-Mines
samedi 3 octobre 2026 · Librairie De deux choses lune · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Festival contes givrés – Rencontre avec Innocent Yapi
Librairie De deux choses lune 16 rue de la République Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03 19:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Une rencontre programmée dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté.
Innocent Yapi
Attié alsacien. Nourri au sein des veillées d’autrefois très animées chez les Attiés de Côte d’Ivoire, Innocent, monté sur ressorts, donne une part active à tous les participants. Une douce folie et une mise en abyme au service de la célébration de la rencontre, une joyeuse complicité avec le spectateur !
« La plume raconte plus qu’elle n’écrit. »
Un moment suspendu avec Innocent Yapi aux côtés des auteurs qui ont nourri sa pratique de conteur.
Tout public .
Librairie De deux choses lune 16 rue de la République Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 34 65
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English : Festival contes givrés – Rencontre avec Innocent Yapi
L’événement Festival contes givrés – Rencontre avec Innocent Yapi Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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