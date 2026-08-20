Festival contes givrés – Rencontre avec Innocent Yapi Librairie De deux choses lune Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Festival contes givrés – Rencontre avec Innocent Yapi

Librairie De deux choses lune 16 rue de la République Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 19:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Une rencontre programmée dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté.

Innocent Yapi

Attié alsacien. Nourri au sein des veillées d’autrefois très animées chez les Attiés de Côte d’Ivoire, Innocent, monté sur ressorts, donne une part active à tous les participants. Une douce folie et une mise en abyme au service de la célébration de la rencontre, une joyeuse complicité avec le spectateur !

« La plume raconte plus qu’elle n’écrit. »

Un moment suspendu avec Innocent Yapi aux côtés des auteurs qui ont nourri sa pratique de conteur.

Tout public .

Librairie De deux choses lune 16 rue de la République Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 34 65

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English : Festival contes givrés – Rencontre avec Innocent Yapi

L’événement Festival contes givrés – Rencontre avec Innocent Yapi Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)