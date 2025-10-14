Festival Contes Givrés Rêvoltées Villeneuve-sur-Yonne

Festival Contes Givrés Rêvoltées Villeneuve-sur-Yonne mardi 14 octobre 2025.

Festival Contes Givrés Rêvoltées

Théâtre Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14 21:15:00

Date(s) :

2025-10-14

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté avec Emmanuelle Mehring.

Théâtre organique

Emmanuelle Mehring lutte contre l’invisibilisation faite à la pensée et à la parole des femmes dans l’espace public. Sous diverses formes, lectures, comédies musicales, théâtre, danse. Son engagement est de sortir du silence celles que l’on n’entend pas ou trop peu.

Rêvoltées

Discours de femmes dans l’espace public.

Deux femmes pour les incarner toutes. Le personnage d’Hubertine Auclert prend la parole et rêve à voix haute les changements qu’elle espère pour les femmes dans l’avenir. Un point de départ et un fil conducteur de ce matrimoine discursif. Emmanuelle Mehring, quant à elle, interprète toutes les femmes qui interviennent autour d’Hubertine, passant de l’une à l’autre à travers des superpositions de costumes, incarnant par là l’héritage de nos prédécesseresses.

Tout public à partir de 11 ans. .

Théâtre Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 38 57 66 reservations@leschantiersdutheatre.fr

English : Festival Contes Givrés Rêvoltées

German : Festival Contes Givrés Rêvoltées

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Contes Givrés Rêvoltées Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-09-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)