Festival Contes Givrés spectacle Caravelles Salle polyvalente Sevrey mercredi 29 octobre 2025.

Salle polyvalente 13 Rue J M Guyot Sevrey Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-29 20:00:00

fin : 2025-10-29 21:00:00

2025-10-29

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec Tadam!, un dispositif de la Bibliothèque de Saône et Loire.

Cie Amphigouri *

Compagnie de théâtre reconnue d’utilité poétique, qui défend des spectacles de Bricolage, de Liberté et de Surgissements Choeurporels .

* Amphigourie n. m. Propos absurde à dessein

Manuel de liberté à l’usage des gens qui ont peur des poèmes

Wang, porteur d’eau de la province du Sé-Tchouan, vient vous partager son amour pour la poésie de Fernando Pessoa et quelques-uns de ses hétéronymes. Un voyage inattendu à travers les mots et les sens (ou l’inverse). Une rencontre participative. Un moment de théâtre très libre et un peu fou. Parce que la poésie est folle, et libre, justement, et qu’on l’a oublié.

Tout public dès 10 ans. .

Salle polyvalente 13 Rue J M Guyot Sevrey 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 96 14

