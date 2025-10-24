Festival Contes Givrés spectacle Contes autour de l’arbre Salle des fêtes Le Puley

Festival Contes Givrés spectacle Contes autour de l’arbre Salle des fêtes Le Puley vendredi 24 octobre 2025.

Festival Contes Givrés spectacle Contes autour de l’arbre

Salle des fêtes Route de Marcilly-lès-Buxy Le Puley Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24 21:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté avec Estelle Aubriot & Laurene Loctin ou Hrysto.

Rouge Vivier crée, produit et diffuse des spectacles bilingues LSF-Français qui s’adressent à un public familial. En France, 7 millions de personnes reconnaissent avoir une déficience auditive et 182 000 personnes ont une surdité complète.

Spectacle bilingue sourds et entendants

À travers quatre mythes et légendes du monde entier autour de l’arbre, ce spectacle bilingue, signé à quatre mains, invite à préserver la biodiversité et la beauté du vivant et nous rappelle que l’on ne s’attaque pas impunément à la forêt. Les deux artistes, l’un.e sourd.e l’autre entendant.e, jouent et signent ensemble dans un duo qui se complète parfaitement. Il ne s’agit pas d’une simple traduction mais d’enrichir le conte de la poésie du geste. Les spectateurs eux- mêmes sont initiés avant le début du spectacle et s’amusent à reconnaître leur signe. Une façon ludique de sensibiliser le public au handicap.

Tout public à partir de 7 ans. .

Salle des fêtes Route de Marcilly-lès-Buxy Le Puley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 90 31 23

English : Festival Contes Givrés spectacle Contes autour de l’arbre

German : Festival Contes Givrés spectacle Contes autour de l’arbre

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Contes Givrés spectacle Contes autour de l’arbre Le Puley a été mis à jour le 2025-09-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)