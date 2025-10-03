Festival Contes Givrés spectacle Hercule et les missives L’Imprimerie Autun

Festival Contes Givrés spectacle Hercule et les missives

L’Imprimerie 4b rue du Vieux collège Autun Saône-et-Loire

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 21:15:00

2025-10-03

Compagnie La Tribu d’essence

« De leurs parcours de vie jusqu’à leur présence sur scène, l’humanité des vraies gens me passionne. Ils sont une source d’inspiration telle qu’aujourd’hui mes créations sont collaboratives dans leur phase d’écriture et vont jusqu’à la participation d’interprètes amateurs au plateau aux côtés des professionnel•le•s. » (Saturnin Barré).

Le spectacle

Hercule s’en va. Ce n’est pas l’Hercule mythologique, même si son travail ressemble furieusement aux travaux impossibles du héros grec. Parce que Notre Hercule travaille à l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides), et ce n’est pas une sinécure. Nettoyer les écuries d’Augias à côté c’est un jeu d’enfant. Les injonctions contradictoires, les éléments de langage, les décisions qu’il ne cautionne plus, c’est terminé, Hercule s’en va.

Le jour de son départ, Hercule vient s’adresser à nous, échantillon de la France. Suite à la rencontre avec des hommes et des femmes exilés sur un atelier de théâtre, il est investi d’une mission partager leurs missives.

Tout public à partir de 11 ans.

En partenariat avec La Bricole & la librairie La Promesse de L’Aube. .

L’Imprimerie 4b rue du Vieux collège Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 07 32

