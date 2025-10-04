Festival Contes Givrés spectacle I’m deranged L’Arc scène nationale Le Creusot

Festival Contes Givrés spectacle I’m deranged

L’Arc scène nationale Esplanade François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04 21:00:00

2025-10-04

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté avec Mina Kavani.

I’m deranged raconte la douleur et la vie suspendue, le chemin d’une femme à travers la dictature et l’exil. Seule sur scène, Mina dissèque son sentiment en mêlant les registres oniriques, poétiques, grotesques ou encore surréalistes.

Portée par la musique enveloppante de Siavash Amini, interdit quant à lui de quitter le territoire iranien, Mina Kavani nous fait entrer dans son cœur et sa tête. Un sort qu’il et elle partagent avec de nombreux artistes iraniens, exilés à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays.

Une profonde césure traverse le parcours de Mina Kavani, lorsqu’à 21 ans elle quitte l’Iran des mollahs pour la France des libertés. Un exil entre-temps devenu définitif, depuis qu’oser jouer une scène d’amour à l’écran lui a interdit tout retour.

Tout public à partir de 15 ans. .

L’Arc scène nationale Esplanade François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 13 11

