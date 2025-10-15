Festival Contes Givrés Spectacle Le fil de la quenouille Alligny-en-Morvan

Salle des fêtes Alligny-en-Morvan

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté avec Marion Minotti.

Cie Brode fata. Marion Minotti se glisse jusqu’aux tréfonds des histoires et remue l’ambivalence qui y règne, des étrangetés aux failles humaines. Sa voix généreuse résonne jusque dans les cavernes où le rire tapisse et accompagne ses héros-héroïnes sur des parois sensibles.

Lison ne voulait pas d’enfant. Elle s’était bien renseignée auprès de Marguerite et pensait avoir la maîtrise de son corps. Jeannette avait un mari très porté sur la sexualité et deux enfants. C’était bien assez. Le mouvement féministe du MLAC a obtenu de dure lutte le droit à la liberté d’avorter en France. Les suspicions du voisinage, les accidents mortels, les procès des femmes qui avaient avorté ont fini d’entériner la loi Veil. Dans les contes et chants traditionnels, la nuit, les lavandières deviennent fées, fade, fata, destin. Elles viennent d’un monde qui n’est ni la vie, ni la mort. Les témoignages et le merveilleux se reflètent en miroirs sur l’eau plissée des lavoirs.

Tout public à partir de 14 ans. .

Salle des fêtes Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

