Festival Contes Givrés Spectacle Le théâtre de l’Oklahoma Rue Georges Schiever Avallon

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 21:00:00

2025-10-25

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté avec Amédée Bricolo.

Cie Amédée Bricolo

Comédien, clown, écrivain, metteur en scène, il a joué dans le monde entier et consacre toujours sa vie corps et âme à la scène. Ami fidèle du festival pour lequel il a donné toutes ses créations.

Aux U.S.A., un jeune émigré originaire d’Europe de l’Est, trouve enfin un travail dans le Grand Théâtre de l’Oklahoma qui emploie tout le monde et met chacun à sa place . Amédée Bricolo nous narre, tout en humour grinçant et finesse le dernier chapitre du roman inachevé de Kafka. Un joli rappel que dans un monde réellement renversé, le faux est un moment du vrai.

Tout public à partir de 12 ans. .

Rue Georges Schiever Marché couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 00 49 58

