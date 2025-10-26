Festival Contes Givrés spectacle Nues Salle des fêtes La Chapelle-Saint-Sauveur

Festival Contes Givrés spectacle Nues

Salle des fêtes Route de Pierre La Chapelle-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté avec Renée Robitaille.

Inspirée par le conte traditionnel, avec une approche théâtrale, Renée Robitaille a développé un intérêt pour les récits de vie et une approche résolument contemporaine du conte, avec des histoires sur les mineurs en Abitibi ou les gens du Moyen Nord québécois, qu’ils soient nomades de chantiers ou autochtones souvent déracinés de leurs terres d’origine . Le spectacle Nues est dans la même recherche.

Renée nous invite à nous asseoir avec elle auprès de femmes de tous les horizons pour les écouter raconter leur sexualité. Les récits puissants et lumineux qu’elle a recueillis révèlent à travers leurs singularités le féminin intime dans sa multiplicité. Pour le soigner. Pour le célébrer. Pour le transmettre.

Tout public à partir de 15 ans. .

Salle des fêtes Route de Pierre La Chapelle-Saint-Sauveur 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 34 52 11

