Festival Contes Givrés spectacle Paroles d’amour pour deux instruments Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Festival Contes Givrés spectacle Paroles d’amour pour deux instruments

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-25 17:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté avec Nathalie Guéraud & Marion Clot.

Cie L’enchantement de la mandarine

J’avais envie de donner vie à un objet qui couramment en est dépourvu. Alors faire vivre une mandarine m’a amusée J’adore ce fruit. Sa couleur rayonnante et positive. Son odeur quand on l’épluche. La surprise de découvrir l’intérieur (avec ou sans pépins ? nombre de tranches ?). Et puis la mandarine est un petit projecteur qui « embellit » les visages.

Voyage musical avec Christian Bobin

Sous le prisme de l’amour on se laisse emporter par la musicalité des mots de l’écrivain creusotin au rythme de l’accordéon qui s’accorde très bien à son univers. Un moment de rencontre avec la poésie ou de redécouverte d’une parole essentielle qui fait si bien écho à nos émotions quotidiennes. De quoi être enchanté !

Tout public à partir de 14 ans. .

