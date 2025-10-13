Festival Contes Givrés spectacle Peur ?! Médiathèque, auditorium des Ateliers du jour Montceau-les-Mines

Médiathèque, auditorium des Ateliers du jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Début : 2025-10-13 20:00:00

fin : 2025-10-13 21:00:00

2025-10-13

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté avec Descombin et Julien Lagrange.

La Cie Grim est une jeune Cie du département de Saône-et-Loire qui avance à grands pas à coup d’initiatives, de talents et de travail acharné parce que faut-il le rappeler « L’art, c’est beau, mais c’est du boulot ! » (Karl Valentin).

Dehors, il y a la rue, des portes closes, des histoires qui courent. Il y a aussi Jean qui cherche un refuge où passer la nuit. Dedans, autour d’un festin, est réunie une étrange assemblée. On joue, on ricane, on se régale de récits glaçants. Mais Jean n’a peur ni des vivants, ni des morts. C’est pour ça qu’il est là…Tout est cousu main, le spectacle est coécrit par Cécile Desbois et Delphine Descombin et c’est Delphine qui conte sur une musique composée et interprétée par Julien Lagrange. Le décor est conçu et réalisé par Jérémy Cersot.

Tout public à partir de 12 ans. .

Médiathèque, auditorium des Ateliers du jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 22 50 49

