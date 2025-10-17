Festival Contes Givrés spectacle Rêvoltées Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial

Théâtre Sauvageot Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 21:15:00

2025-10-17

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté avec Emmanuelle Mehring, en partenariat avec la bibliothèque municipale

Théâtre organique

Emmanuelle Mehring lutte contre l’invisibilisation faite à la pensée et à la parole des femmes dans l’espace public. Sous diverses formes, lectures, comédies musicales, théâtre, danse. Son engagement est de sortir du silence celles que l’on n’entend pas ou trop peu.

Rêvoltées

Discours de femmes dans l’espace public.

Deux femmes pour les incarner toutes. Le personnage d’Hubertine Auclert prend la parole et rêve à voix haute les changements qu’elle espère pour les femmes dans l’avenir. Un point de départ et un fil conducteur de ce matrimoine discursif. Emmanuelle Mehring, quant à elle, interprète toutes les femmes qui interviennent autour d’Hubertine, passant de l’une à l’autre à travers des superpositions de costumes, incarnant par là l’héritage de nos prédécesseresses.

Tout public à partir de 11 ans. .

Théâtre Sauvageot Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27

