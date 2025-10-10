Festival Contes Givrés Spectacle « Une vie dans la mêlée » Médiathèque Colette Auxerre

Festival Contes Givrés Spectacle « Une vie dans la mêlée » Médiathèque Colette Auxerre vendredi 10 octobre 2025.

Festival Contes Givrés Spectacle « Une vie dans la mêlée »

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colémine Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 19:15:00

Date(s) :

2025-10-10

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté avec Ernest Afriyié.

Ernest est un gamin de la tour 52 au bord du périph à Lyon pris dans la mêlée et les démêlés du monde. Il a aujourd’hui la quarantaine et il lui a fallu du temps pour l’admettre, Ernest Afriyié a l’appétit de mille vies.

En un lancé habile, Ernest évoque l’art du plaquage, les contes initiatiques d’une grand-mère ghanéenne, le jeu des déséquilibres, la recherche des bons appuis. Une vie-match-de-rugby où le jeu collectif et l’imaginaire poétique donnent sens à une réalité fort rugueuse.

Grâce à des passes d’un autre style, il découvre avec enthousiasme la littérature, les arts… des univers éloignés de son monde à la base.

Tout public à partir de 9 ans. .

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colémine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60

English : Festival Contes Givrés Spectacle « Une vie dans la mêlée »

German : Festival Contes Givrés Spectacle « Une vie dans la mêlée »

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Contes Givrés Spectacle « Une vie dans la mêlée » Auxerre a été mis à jour le 2025-09-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)