Festival Contes Givrés spectacle Une vie dans la mêlée Foyer municipal Gueugnon

Festival Contes Givrés spectacle Une vie dans la mêlée Foyer municipal Gueugnon jeudi 9 octobre 2025.

Festival Contes Givrés spectacle Une vie dans la mêlée

Foyer municipal 9 place Général de Gaulle Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09 21:15:00

Date(s) :

2025-10-09

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté avec Ernest Afriyié.

Ernest est un gamin de la tour 52 au bord du périph à Lyon pris dans la mêlée et les démêlés du monde. Il a aujourd’hui la quarantaine et il lui a fallu du temps pour l’admettre, Ernest Afriyié a l’appétit de mille vies.

En un lancé habile, Ernest évoque l’art du plaquage, les contes initiatiques d’une grand-mère ghanéenne, le jeu des déséquilibres, la recherche des bons appuis. Une vie-match-de-rugby où le jeu collectif et l’imaginaire poétique donnent sens à une réalité fort rugueuse.

Grâce à des passes d’un autre style, il découvre avec enthousiasme la littérature, les arts… des univers éloignés de son monde à la base.

Tout public à partir de 9 ans. .

Foyer municipal 9 place Général de Gaulle Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 51 40

English : Festival Contes Givrés spectacle Une vie dans la mêlée

German : Festival Contes Givrés spectacle Une vie dans la mêlée

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Contes Givrés spectacle Une vie dans la mêlée Gueugnon a été mis à jour le 2025-09-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)