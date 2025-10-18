Festival Contes Givrés spectacle Vos gueules les poètes SAINT-POINT Saint-Point

SAINT-POINT 1789 route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18 21:00:00

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Contes Givrés en Bourgogne-Franche-Comté avec Pascal Carré.

Pascal Carré

« La scène est son domaine. Comédien de théâtre, de cinéma, de télévision. Chanteur aussi. Et il a soif, toujours. Alors il boit. Il boit le mot comme d’autres l’eau. Il s’enivre de vers pour, imbibé de beauté, faire vibrer ses distillats dans chaque goutte de son être. Lors, devenu poème qui va, il peut hydrater les assoiffés de substances éphémères. » (Patrick Grégoire)

À l’heure de la parole muselée, de la poésie de télé-réalité, de la langue de bois, où même nos revendications les plus fondamentales sont censurées, il m’est apparu plus qu’indispensable de dire parler clamer haranguer de hausser le ton à l’intensité du poème de faire entendre l’espoir d’une parole vivante salutaire.

Tout public à partir de 14 ans. .

SAINT-POINT 1789 route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40

