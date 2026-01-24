Festival Contes Vagabonds 2026

Fougères Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-21

2026-02-10

C’est déjà la 4ème édition du festival, et la joie est intacte. Cette année encore, les spectateurs voyageront dans une quinzaine de communes de l’Agglo, faisant circuler les histoires comme on partage une bonne nouvelle, de place en place, de génération en génération.

Des conteurs professionnels viendront partager leurs univers, leurs rythmes, leurs silences. A leurs côtés, des bibliothécaires passionnés prendront également la scène, rappelant que chacun peut être passeur d’histoires dès lors qu’on parle avec le coeur.

Sur inscription auprès des médiathèques de Fougères, Romagné, Mellé, Lécousse, Parigné, St-Marc-sur-Couesnon, St-Georges-de-Chesné, St-Ouen- des-Alleux, Javené, St-Sauveur-des-Landes, Fleurigné, Luitré-Dompierre, Louvigné-du-Désert, Beaucé ou Laignelet. .

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

