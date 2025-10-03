Festival Conteurs en Campagne « Créatures » Hoymille

Festival Conteurs en Campagne « Créatures » Hoymille vendredi 3 octobre 2025.

Festival Conteurs en Campagne « Créatures »

Hoymille Nord

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Julie Boitte, conteuse, en duo avec le violoncelliste Corentin Dellicour.

Un conte merveilleux de la renaissance italienne revisité, où les monstres ne sont pas ceux qu’on croit, où l’adelphité est reine, où les mots de la conteuse s’appuient sur la musique du violoncelliste.

Enfants 8 ans et plus.

Hoymille 59492 Nord Hauts-de-France +33 3 28 29 09 99 virginie.witkowski@ot-hautsdeflandre.fr

English :

Julie Boitte, storyteller, in duet with cellist Corentin Dellicour.

A marvellous tale of the Italian Renaissance revisited, where the monsters are not those we think, where adelphity is king, and where the storyteller’s words are supported by the cellist’s music.

Ages 8 and up.

German :

Julie Boitte, Erzählerin, im Duett mit dem Cellisten Corentin Dellicour.

Ein wunderbares Märchen aus der italienischen Renaissance in neuem Gewand, in dem die Monster nicht die sind, für die man sie hält, in dem die Adelphität Königin ist, in dem die Worte der Erzählerin auf die Musik des Cellisten gestützt werden.

Kinder ab 8 Jahren.

Italiano :

Julie Boitte, narratrice, in duetto con il violoncellista Corentin Dellicour.

Una meravigliosa favola del Rinascimento italiano rivisitata, dove i mostri non sono quelli che pensiamo, dove l’adelfità regna sovrana e dove le parole della narratrice sono sostenute dalla musica del violoncellista.

A partire dagli 8 anni.

Espanol :

Julie Boitte, cuentacuentos, en dúo con el violonchelista Corentin Dellicour.

Un cuento maravilloso del Renacimiento italiano revisitado, donde los monstruos no son los que pensamos que son, donde la delgadez reina suprema, y donde las palabras de la narradora son apoyadas por la música del violonchelista.

A partir de 8 años.

