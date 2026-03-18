FESTIVAL CONT’O FOLIES Béziers
FESTIVAL CONT’O FOLIES Béziers jeudi 9 avril 2026.
FESTIVAL CONT’O FOLIES
13 A boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-09
Festival dédié au conte et à la littérature orale, Cont’O Folies réunit spectacles, rencontres et ateliers pour petits et grands à la MJC de Béziers.
Cont’o Folies est un festival dédié au conte et à la littérature orale qui réunit spectacles, rencontres et ateliers pour petits et grands.
Programme détaillé à venir.
Jeudi 9 avril
– 18h: en partenariat avec le CIRDOC, retrouvez le spectacle Dans les pas de Roger de Chantal Ferrier.
Sur réservation.
Vendredi 10 avril
– 16h30 et 20h30 au Kinépolis de Béziers en partenariat avec le Ciné Club Biterrois, deux projections du film Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin, à 16h30 et 20h30.
Réservations auprès du Ciné Club Biterrois.
Samedi 11 avril,
– 18h: spectacle La calebasse à histoires par la compagnie Au fil du Conte
-20h30: spectacle Jusqu’au bout du monde par Lodoïs Doré.
Une pause gourmande sera proposée entre les deux spectacles. .
13 A boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 27 34 infos@mjc-beziers.org
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English :
A festival dedicated to storytelling and oral literature, Cont?O Folies brings together performances, meetings and workshops for young and old at the MJC in Béziers.
L’événement FESTIVAL CONT’O FOLIES Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34