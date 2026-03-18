FESTIVAL CONT’O FOLIES

13 A boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-09

Festival dédié au conte et à la littérature orale, Cont’O Folies réunit spectacles, rencontres et ateliers pour petits et grands à la MJC de Béziers.

Cont’o Folies est un festival dédié au conte et à la littérature orale qui réunit spectacles, rencontres et ateliers pour petits et grands.

Programme détaillé à venir.

Jeudi 9 avril

– 18h: en partenariat avec le CIRDOC, retrouvez le spectacle Dans les pas de Roger de Chantal Ferrier.

Sur réservation.

Vendredi 10 avril

– 16h30 et 20h30 au Kinépolis de Béziers en partenariat avec le Ciné Club Biterrois, deux projections du film Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin, à 16h30 et 20h30.

Réservations auprès du Ciné Club Biterrois.

Samedi 11 avril,

– 18h: spectacle La calebasse à histoires par la compagnie Au fil du Conte

-20h30: spectacle Jusqu’au bout du monde par Lodoïs Doré.

Une pause gourmande sera proposée entre les deux spectacles. .

13 A boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 27 34 infos@mjc-beziers.org

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English :

A festival dedicated to storytelling and oral literature, Cont?O Folies brings together performances, meetings and workshops for young and old at the MJC in Béziers.

L’événement FESTIVAL CONT’O FOLIES Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34