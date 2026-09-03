Festival Contre-Temps Le Mac Orlan Brest
vendredi 9 octobre 2026 · Le Mac Orlan · Brest
Informations pratiques
Brest
Festival Contre-Temps
Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-09
Le festival se déploie à Brest mais aussi à Plouguerneau et à Lesneven pour la deuxième année. L’ambition de ce festival demeure : témoigner de la diversité de la création artistique en danse.
Les projets présentés sur cette édition mettent en avant des artistes, certains émergents, aux esthétiques plurielles, explorant des thématiques qui font écho aux transformations et mutations qui traversent la société.
A travers une conférence sur la danse, un atelier de danse yoga, une soirée découverte de premiers projets artistiques ou encore la présentation de spectacles en cours de création, les publics sont invités à découvrir des formes chorégraphiques diverses et à rencontrer des artistes installés sur ce territoire.
Informations pratiques :
Retrouvez la programmation détaillée sur le site du Mac Orlan.
Réservation recommandée. .
Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 55 90
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English :
L’événement Festival Contre-Temps Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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