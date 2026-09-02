Informations pratiques

Lesneven

Festival Contre-temps – La blessure + Les pas du silence

L’Arvorik Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Cie Del Gesto – Sergio Argiolas (danse)

La Blessure est à la fois une œuvre artistique et un projet à forte portée sociale et culturelle. Il interroge le regard porté sur le corps malade, la féminité, la vulnérabilité et la résilience, tout en valorisant l’accès à la création pour des publics éloignés des pratiques artistiques professionnelles. Ce projet est né du désir profond des participantes de sensibiliser le plus grand nombre au cancer du sein, à l’importance de la prévention et du prendre soin de soi. Par le langage chorégraphique, La Blessure crée un espace de partage et de dialogue entre les interprètes et le public, favorisant une prise de conscience collective et une approche humaine et sensible de la maladie.

Les pas du silence

Il y a des quêtes qui sont infinies, comme celle de choisir la vie. Cette création invoque une singulière pulsion d’existence, qui explore la tension entre contrainte et libération, entre poids du passé et élan vers l’avenir. Le corps raconte l’expérience universelle de l’ambition, de la blessure et de la résilience. C’est une prière en mouvement où l’entrave devient impulsion pour se relever. Ce solo est une empreinte qui se forge par des souffrances devenues espérances. .

L’Arvorik Lesneven 29260 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Contre-temps – La blessure + Les pas du silence Lesneven a été mis à jour le 2026-09-02 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne