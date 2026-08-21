Festival Contre-Temps Espace culturel Armorica Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Festival Contre-Temps

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 14:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Dans le cadre du Festival Contre Temps, la compagnie Page 55 présente une sortie de résidence tout en poésie et en imagination. Et si tu brillais… est une invitation à redécouvrir le pouvoir de la créativité, à transformer l’ordinaire en extraordinaire et à laisser libre cours à son imaginaire. Entre jeu, danse et exploration d’un univers aquatique fascinant, ce spectacle tendre et lumineux célèbre la joie d’être soi-même et de rêver sans limites.

Réservation obligatoire. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

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English :

L’événement Festival Contre-Temps Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DES ABERS